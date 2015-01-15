Цены на нефть Brent упадут до $31 за баррель к апрелю - Bank of America

"Во-первых, контанго на рынке Brent достигает масштабов, невиданных с 2009 года. Это означает, что запасы во всем мире очень быстро растут", - говорится в отчете банка, передает Reuters.

По мнению аналитиков банка, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале достигнут 2,83 миллиарда баррелей.

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Цена американского эталона WTI, по мнению аналитиков, к концу первого квартала снизится до $32 за баррель. По их прогнозам, среднегодовая цена Brent составит $52 в 2015 году и $58 в 2016 году, а WTI - $50 и $57, соответственно. До этого Bank of America прогнозировал цену Brent в 2015 году $77, а WTI - $72.

Ранее аналитики Bank of America отмечали, что поддержку ценам могут дать сокращение добычи ОПЕК или в странах, не входящих в организацию, или повышение мирового спроса, но они не рассчитывают ни на одно из этих событий в ближайшем будущем.

Ранее УНИАН сообщал, что нефть резко подорожала на фоне улучшения прогноза ОПЕК по мировому спросу.