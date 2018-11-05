«Укртрансгаз» отчитался о росте запасов газа в хранилищах

Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились в 2,31 раза - до 17,18 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона закачки (9 апреля) увеличились в 2,31 раза, или на 9,74 млрд куб. м - до 17,179 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, с 1 по 3 ноября в хранилища было закачано 41,8 млн куб. м газа.

По состоянию на 3 ноября запасы газа в ПХГ составляют 17,179 млрд куб. м, что на 2,11% больше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,82 млрд куб. м).

По данным «Укртрансгаза», c 1 по 3 ноября Украина импортировала 105,7 млн куб. м газа (61,6 млн куб. м - через Словакию, 35,2 млн куб. м - через Венгрию, 8,9 млн куб. м - через Польшу). Собственная добыча c 1 по 3 ноября составила 174,44 млн куб. м, а транзит - 589,4 млн куб. м.

Отмечается, что по состоянию на 20 октября украинские газовые хранилища заполнены на 55,51%.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" заявила, что Украина вошла в ноябрь с рекордным показателем запасов газа в ПХГ за последние четыре года - 17,1 млрд куб. м.

Также, в пресс-службе уточнили, что такого объема природного газа достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.