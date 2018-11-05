В Украине выдали первую лицензию по распределению электроэнергии в рамках реформы рынка

Первую лицензию получило "Николаевоблэнерго" по сокращенной процедуре.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках реформы рынка электроэнергии в Украине, выдала первую лицензию по распределению электрической энергии предприятию "Николаевоблэнерго" по сокращенной процедуре.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава комиссии Оксана Кривенко.

"Первый оператор системы распределения нового рынка электрической энергии (Николаевоблэнерго) получил свою лицензию путем подачи сокращенного пакета документов. Такую опцию запустили для эффективной имплементации законодательства. Ждем следующие заявки. Всего должно быть лицензировано около 40 распределительных компаний", - написала Кривенко.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение в Украине нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.