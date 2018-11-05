Иран намерен продавать нефть вопреки санкциям США
14:00, 05 ноября 2018Энергетика
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Иранский президент Роухани подчеркнул, что это поможет "прорвать санкции".
Иллюстрация REUTERS
Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям в отношении Тегерана.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Ирана Хасана Роухани.
"Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции", - говорится в сообщении.
Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов.
Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.
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