Иран намерен продавать нефть вопреки санкциям США

Иранский президент Роухани подчеркнул, что это поможет "прорвать санкции".

Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям в отношении Тегерана.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Ирана Хасана Роухани.

"Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции", - говорится в сообщении.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов.

Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.