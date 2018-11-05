Главой набсовета "Укрэнерго" стал Аджунер

Перед заседанием все члены наблюдательного совета подписали соответствующие контракты с ГП «НЭК «Укрэнерго».

2-3 ноября 2018 года состоялось первое заседание наблюдательного совета ГП «НЭК «Укрэнерго», состав которой был сформирован из представителей государства и независимых членов на основании результатов конкурсного отбора и утвержден Кабинетом министров Украины.

Перед заседанием все члены наблюдательного совета подписали соответствующие контракты с ГП «НЭК «Укрэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Председателем наблюдательного совета был избран независимый представитель — Шевки Аджунер, заместителем председателя — представителя государства Сергея Кушнир. Наблюдательный совет создал комитеты по аудиту, по назначениям и определения вознаграждения должностным лицам, по инвестициям и стратегии, регуляторный комитет и определилась с их руководителями.

Также наблюдательный совет подтвердил полномочия Всеволода Ковальчука как временно исполняющего обязанности директора ГП «НЭК «Укрэнерго» и определил график своих заседаний на этот и следующий год.