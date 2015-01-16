Вчера на Южноукраинской АЭС горел трансформатор
08:50, 16 января 2015Энергетика
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В г. Южноукраинск Николаевской области на открытой территории АЭС в 22.03 15 января произошло возгорание отдельно стоящего электрического трансформатора.
Пожар был ликвидирован в 23:40 / УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 23.40 двенадцатью отделениями ГСЧС Украины возгорание трансформатора ликвидировано на площади 100 кв. м.
Жертв и пострадавших нет, на работу энергоблоков пожар не повлиял.
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