Вчера на Южноукраинской АЭС горел трансформатор

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 23.40 двенадцатью отделениями ГСЧС Украины возгорание трансформатора ликвидировано на площади 100 кв. м.

Жертв и пострадавших нет, на работу энергоблоков пожар не повлиял.

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