Нефть может показать самый продолжительный недельный спад за 30 лет

Мировые цены на нефть в пятницу, 16 января, растут после снижения днем ранее. Сегодня утром февральские контракты на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи торгуются на уровне $46,70/барр., что на $0,45 больше, чем на закрытии торгов 15 января. Накануне фьючерсы упали на $2,23 – до $46,25. Стоимость мартовских поставок нефти WTI на это же время составила $47,19/барр. (рост на $0,46).

Мартовские поставки нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe утром стоили $48,72/барр. (на $0,45 больше цены закрытия в четверг). Срок действия февральских контрактов закончился 15 января, к закрытию торгов они подешевели на $1,02 – до $47,67, пишет РБК.

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Цены на нефть могут продемонстрировать самый продолжительный с марта 1986 года период недельных падений, пишет Bloomberg. Вероятность такого сценария высока на фоне сокращения прогноза ОПЕК по спросу на сырье и роста опасений по поводу избытка предложения на глобальном рынке, который повлек обвал нефтяных цен. Днем ранее Организация стран – экспортеров нефти снизила прогноз спроса на свою нефть в 2015 году до 28,8 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением за последние 12 лет.

Фьючерсы на нефть WTI могут подешеветь восьмую неделю подряд, отмечает Bloomberg. 21 из 40 опрошенных агентством аналитиков и трейдеров прогнозируют, что стоимость американской нефти будет снижаться еще неделю.

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В прошлом году на фоне нежелания ОПЕК сократить производственную квоту вкупе с рекордными темпами добычи в США цены на нефть снизились почти на 50%, достигнув уровней кризисного 2008 года. Эксперты Bank of America Merrill Lynch ожидают продолжения снижения нефтяных цен. По их прогнозу, к концу марта цены на нефть марки Brent упадут до $31 за баррель. Главной причиной снижения нефтяных цен аналитики Merrill Lynch называют рост запасов сырой нефти в странах-потребителях.