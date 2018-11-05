Украина с начала года увеличила потребление угля

В сентябре потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 15,1%, до 1,92 миллиона тонн.

В январе-сентябре 2018 года теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины увеличили потребление угля на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 18,82 миллиона тонн.

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Об этом говорится в статистической информации Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, в сентябре потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 15,1% - до 1,92 миллиона тонн, по сравнению с сентябрем 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили 6 миллионов тонн антрацитового угля и 18,7 миллиона тонн газового.

Минэнергоугля прогнозирует в 2018 году сокращение потребления антрацита в Украине на 20% - до 4,8 миллиона тонн.