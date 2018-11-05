Исковые требования Украины к "Газпрому" уже превысили $12 миллиардов

"Нафтогаз" выступает за пересмотр тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года.

Исковые требования Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в рамках нового разбирательства в Стокгольмском арбитраже о пересмотре тарифа на транзит природного газа к российской компании "Газпром" уже превысили 12 миллиардов долларов.

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Об этом на своей странице в Facebook написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наши исковые требования уже превышают 12 миллиардов долларов. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет зрады в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал Витренко.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 15,6 миллиарда долларов, не считая процентов.