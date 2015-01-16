Уволился директор предприятия «Завод по производству ядерного топлива»

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Арсирий написал заявление на увольнение 29 декабря 2014 года, а на должности директора он перебывал с 23 апреля 2013 года.

Ранее Арсирий занимал должность генерального директора энергоснабжающей компании «Луганское энергетическое объединение».

При этом сообщается, что новый руководитель предприятия не назначался.

Как сообщал УНИАН, акционеры совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода 84 млн долл. путем проведения дополнительной эмиссии, увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

В январе 2014 года государственный концерн «Ядерное топливо» не смог до окончания срока эмиссии внести 42 млн долл. в уставный капитал СП. Подготовительные работы на площадке завода были приостановлены.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Ранее планировалось ввести в эксплуатацию первую очередь завода в 2015 году.

Читайте такжеДва энергоблока на Хмельницкой АЭС хотят построить до 2020 года

Справка УНИАН. Государственный концерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива» в декабре 2011 года. Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ».