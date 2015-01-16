Министр энергетики уверяет, что последние партии угля из ЮАР соответствуют стандартам

Качество последних двух партий угля из Южно-Африканской Республики, судна с которыми прибыли в Украину в начале января 2015 года, соответствует стандартам данного вида топлива, которое сжигается на станциях энергогенерирующей госкомпании «Центрэнерго», заявил в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«На сегодня эти две поставки, которые мы получили, полностью соответствуют техническим и качественным характеристикам угля, который сгорает на станциях «Центрэнерго». Его калорийность составляет 5 520 кКал на килограмм …. как минимум на 10% первых поставок”, - сказал Демчишин.

По его словам, Украина вынуждена была осуществить закупку этого угля из-за острого дефицита антрацитных марок данного вида топлива.

«У нас четыре станции практически не имеют антрацита», - подчеркнул глава Минэнергоугля.

Также министр сообщил, что обратился к компаниям «Укринтерэнерго» и Steel Mont с просьбой раскрыть основные коммерческие показатели контракта на поставки угля из ЮАР.

«У меня нет полномочий раскрывать эти договора, но я обратился к коммерческим структурам, которые подписывали эти контракты, и рекомендовал им ключевые коммерческие условия делать публичными», - отметил Демчишин.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Укринтерэнерго" оплатила компании Stell Month последних два судна с южноафриканским углем (около 160 тыс. тонн) в рамках контракта на закупку 500 тыс. тонн этого топлива, который был заключен в августе 2014 года.

Пятое судно с углем из ЮАР выгрузилось в порту в начале января, а шестое прибыло в Украину 10 января. Каждое судно загружено около 80 тысячами тонн этого топлива.

Ранее Украина получила около 330 тыс. тонн южноафриканского угля четырьмя судами, два из которых выкупил энергохолдинг ДТЭК.

5 декабря был задержан руководитель государственного предприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело некачественный, по мнению Генпрокуратуры, уголь в Южно-Африканской Республике.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл. Кроме того, в Генпрокуратуре отмечали, уголь из ЮАР не пригоден для сжигания на украинских ТЭС.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В таких условиях Украина приняла решение импортировать уголь из Австралии (одно судно приобрел ДТЭК), ЮАР и России.