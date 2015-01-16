Глава российского «Лукойла» допускает падение цен на нефть до $25

Цена на нефть может опуститься до $25 за баррель. Такое мнение высказал журналистам глава «Лукойла» Вагит Алекперов, передает ТАСС.

Он отметил, что, исходя из последних заявлений Саудовской Аравии, он не исключает падения цены до $25. Глава «Лукойла» уточнил, что в ближайший год можно ожидать значительных колебаний цены.

"В ближайший год точно", - сказал он, добавив, что только вчера цена менялась в пределах 10%. "Такого не было никогда", - резюмировал он.

Напомним, в конце декабря 2014 года Алекперов сообщил, что средняя цена нефть составит в 2015 году $60 за баррель и именно из такой цены сверстан бюджет «Лукойла» на 2015 год.

«Наша компания сделала три варианта: $80, $70, $60. Среднегодовой мы утвердили $60 пока», – заявил Алекперов.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть могут продемонстрировать самый продолжительный с марта 1986 года период недельных падений.

Эксперты Bank of America Merrill Lynch ожидают продолжения снижения нефтяных цен. По их прогнозу, к концу марта цены на нефть марки Brent упадут до $31 за баррель. Главной причиной снижения нефтяных цен аналитики Merrill Lynch называют рост запасов сырой нефти в странах-потребителях.

В прошлом году на фоне нежелания ОПЕК сократить производственную квоту вкупе с рекордными темпами добычи в США цены на нефть снизились почти на 50%, достигнув уровней кризисного 2008 года.