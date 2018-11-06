АМКУ сегодня в "закрытом режиме" будет разбираться с монополией Ахметова

Для предотвращения утечки любой информации рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. Расследование находится под грифом "для служебного пользования".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на своем заседании сегодня, 6 ноября, рассмотрит результаты четырехлетнего расследования о нарушении компаниями, входящими в энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Согласно сообщению, речь идет о компаниях "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго" и "ДТЭК Западэнерго".

При этом отмечается, что расследование находится под грифом "для служебного пользования".

"Имеется в виду, что закрытый доступ, но решение и распоряжение по результатам заседания будут опубликованы на сайте", - отметили в пресс-службе АМКУ.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили: часть заседания, где будут рассматривать данный вопрос, будет непубличной.

Глава ассоциации энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook заявил, что АМКУ должен обратить внимание на то, что ДТЭК создает политическое давление для нового повышения тарифов.

"ДТЭК продает электроэнергию на экспорт дешевле, чем продает в украинский энергорынок. ДТЭК ежегодно не формирует запасы угля на складах летом, до последнего держит минимальные склады угля, таким образом, создавая политическое давление для нового повышения тарифов. Именно такое происходит прямо сейчас на Криворожской ТЭС, где угля лишь на несколько дней, и на Луганской ТЭС, где угля осталось только до полуночи. Замечает ли это Антимонопольный - узнаем завтра", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году АМКУ под давлением общественности все-таки приступил к расследованию злоупотребления монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК.

Тогда же, в 2015 году, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин неоднократно обвинял ДТЭК в монополизме на рынке тепловой генерации.

Однако вскоре все претензии к ДТЭК прекратились. Позже гендиректор холдинга Максим Тимченко в интервью СМИ сообщил, что часть выпущенных в 2013 году еврооблигаций ДТЭК выкупила приближенная к президенту Петру Порошенко компания ICU, руководителем которой ранее была Валерия Гонтарева и в которой ранее работал Владимир Демчишин и Дмитрий Вовк, глава НКРЭКУ.

Кроме того, из всех видов генерации, именно тепловая находится в привилегированном положении благодаря введенной в марте 2016 года формуле "Роттердам+".

В средине августа 2018 года глава "Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг" Андрей Герус заявил, что продление действия формулы "Роттердам+" еще на год принесет дополнительно для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова 10 миллиардов гривень. Часть их этих денег уйдет и на выплату обладателям евробондов.

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+").

Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.