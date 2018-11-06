"Укргазвыдобування" снизила прогноз добычи газа на 1 миллиард кубов

Ухудшение планов связано с отсутствием новых лицензий на разработку недр.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргазвыдобування" снизила прогноз добычи газа в 2018 году до 15,5 миллиарда кубометров с 16,5 миллиарда кубометров газа из-за отсутствия новых лицензий на разработку недр.

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Об этом на конференции сообщил глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко.

"На этот год изначально планировалось добыть 16,5 миллиарда кубометров газа. К сожалению, этот показатель не будет выполнен. Поэтому мы говорим о 15,5 миллиарда кубометров газа", - сказал Прохоренко.

Он сообщил, что, разрабатывая программу увеличения добычи газа до 20 миллиардов кубометров к 2020 году, компания рассчитывала получить в течение 2016-2018 годах 60 лицензий на разработку новых месторождений, а получила менее 20.

По словам главы компании, "Укргазвыдобування" не в состоянии существенно наращивать добычу газа без увеличения ресурсной базы, так как месторождения компании уже истощены на более 70%.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

По итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров.

Концепция развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года предусматривает увеличение добычи всех компаний до уровня 27,6 миллиарда кубометров газа в год в 2020 году, из них 20,1 миллиарда кубометров должна добывать госкомпания "Укргазвыдобування".