Украина за две недели января увеличила импорт газа на 12,4%

Украина за период с 1 по 14 января 2015 года увеличила импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,4% - до 1 млрд куб. м, говорится в сообщении “Укртрансгаза”.

«Больше всего "голубого топлива" в Украину поступило из Российской Федерации и Словакии - 572,2 млн куб. м и 416,6 млн куб. м соответственно”, - говорится в сообщении компании. При этом отмечается, что в прошлом году в январе весь объем газа поступал из России.

В “Укртрансгазе” также напомнили, что с 10 января возобновились поставки природного газа с территории Венгрии, за этот период в Украину импортировано 13,3 млн куб. м.

По оперативной информации Центрального диспетчерского департамента, по состоянию на 14 января суточное поступление природного газа в Украину составляет: из Российской Федерации - 38,6 млн куб. м, из Словакии - 30 млн куб. м, из Венгрии - 2,7 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 1 января 2015 года приостановила импорт природного газа из Польши.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.