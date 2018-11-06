НКРЭКУ сорвало рассмотрение АМКУ дела о монополии компании Ахметова

Рассмотрение дела было перенесено на 20 ноября.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение результатов четырехлетнего расследования о нарушении компаниями, входящими в энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, законодательства о защите экономической конкуренции, на 20 ноября, из-за неявки представителя Национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Об этом на своей странице Facebook сообщила первый заместитель главы АМКУ - государственный уполномоченный Мария Нижник.

"Рассмотрение дела ДТЭК перенесено. Причина: неявка истцов НКРЭКУ () и "Укрэнерго". Новая дата заседания: 20 ноября 10:00", - заявила она.

Нижник добавила, что, учитывая общественную значимость дела, заседание АМКУ 20 ноября будет проходить в открытом режиме, но с условием обеспечения сохранности конфиденциальной и служебной информации.

В тоже время глава ассоциации энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook сообщил, что НКРЭКУ, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила, а представитель Укрэнерго, которая в июне 2015 также была заявителем по делу, на заседание пришел, но не имел соответствующих полномочий согласно уставу и не имел соответствующей доверенности (был в режиме свободного слушателя).

Напомним, рассмотрение результатов расследования о нарушении ДТЭК планировалось провести в закрытом режиме, так как материалы данного дела находятся под грифом "для служебного пользования".

Кроме этого, Герус заявил, что АМКУ должен обратить внимание на то, что ДТЭК создает политическое давление для нового повышения тарифов.

"ДТЭК продает электроэнергию на экспорт дешевле, чем продает в украинский энергорынок. ДТЭК ежегодно не формирует запасы угля на складах летом, до последнего держит минимальные склады угля, таким образом, создавая политическое давление для нового повышения тарифов. Именно такое происходит прямо сейчас на Криворожской ТЭС, где угля лишь на несколько дней, и на Луганской ТЭС, где угля осталось только до полуночи. Замечает ли это Антимонопольный - узнаем завтра", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году АМКУ под давлением общественности все-таки приступил к расследованию злоупотребления монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК.

Тогда же, в 2015 году, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин неоднократно обвинял ДТЭК в монополизме на рынке тепловой генерации. Однако вскоре все претензии к ДТЭК прекратились.

Позже гендиректор холдинга Максим Тимченко в интервью СМИ сообщил, что часть выпущенных в 2013 году еврооблигаций ДТЭК выкупила приближенная к президенту Петру Порошенко компания ICU, руководителем которой ранее была Валерия Гонтарева и в которой ранее работал Владимир Демчишин и Дмитрий Вовк, глава НКРЭКУ.

Кроме того, из всех видов генерации, именно тепловая находится в привилегированном положении благодаря введенной в марте 2016 года формуле "Роттердам+".

В середине августа 2018 года глава "Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг" Андрей Герус заявил, что продление действия формулы "Роттердам+" еще на год принесет дополнительно для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова 10 миллиардов гривен. Часть их этих денег уйдет и на выплату обладателям евробондов.

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+"). Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов. В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт). В середине марта 2017 года компания потеряла контроль над такими подразделениями, как «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики). Они находятся на временно оккупированной территории Донбасса. Также компания владеет шахтоуправлением «Обуховская» в Ростовской области РФ и пятью обогатительными фабриками (в Украине). В структуру компании входят 8 из 12 ТЭС Украины.