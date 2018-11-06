Украина с начала года сократила транспортировку нефти на 6%

В октябре общий объем транспортировки нефти компанией составил 1,4 миллиона тонн.

Государственная компания "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы Украины, в январе-октябре 2018 года сократила объем транспортируемой нефти на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 12,86 миллиона тонн, свидетельствуют данные компании.

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Согласно сообщению, в октябре 2018 года общий объем транспортировки нефти компанией составил 1,426 миллиона тонн.

Сообщается, что объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в октябре текущего года составил 191,6 тысячи тонн, а транзит в страны Восточной Европы - 1,23 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укртранснафта" транспортировала 16 миллионов тонн нефти, что на 5,3% больше показателя за 2016 год. План на 2018 год составляет 17,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.