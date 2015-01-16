Нацбанк продолжает продавать валюту "Нафтогазу" напрямую из резервов
14:30, 16 января 2015Энергетика
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Национальный банк Украины продолжает продавать валюту НАК "Нафтогаз Украины" напрямую из золотовалютных резервов.
Гонтарева рассказала о льготах по продаже валюты для "Нафтогаза" / Фото УНИАН
Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«8,6 млрд долл. из резервов НБУ было напрямую продано «Нафтогазу»», - сказала глава НБУ.
Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Нацбанка, спрос на валюту в Украине превышает предложение в сотни раз. Также сообщалось, что Гонтарева советует украинцам просто не покупать валюту.
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