Нацбанк продолжает продавать валюту "Нафтогазу" напрямую из резервов

14:30, 16 января 2015
Энергетика
1656

Национальный банк Украины продолжает продавать валюту НАК "Нафтогаз Украины" напрямую из золотовалютных резервов.

Фото УНІАН

Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«8,6 млрд долл. из резервов НБУ было напрямую продано «Нафтогазу»», - сказала глава НБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Нацбанка, спрос на валюту в Украине превышает предложение в сотни раз. Также сообщалось, что Гонтарева советует украинцам просто не покупать валюту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter