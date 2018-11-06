«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию

В 2017 году экспорт российского газа в Австрию вырос на 49 процентов до 9,1 миллиарда кубометров.

Российский «Газпром» подписал дополнение к контракту, увеличивающее объем поставок газа в Австрию на 1 миллиард кубометров в год сверх контрактного количества, сообщила компания.

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В июне «Газпром» и австрийская OMV продлили контракт до 2040 года, передает Рейтер.

В 2017 году экспорт российского газа в Австрию вырос на 49 процентов до 9,1 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 15,6 млрд долл., не считая процентов.