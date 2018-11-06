Дубневичей обвинили в срыве отопительного сезона на Львовщине

АРМА обвиняет менеджеров двух арестованных ТЭЦ депутатов Дубневичей в препятствовании запуску отопительного сезона

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) обвиняет народных депутатов Богдана и Ярослава Дубневичей (фракция "Блок Петра Порошенко"), владеющих арестованными Новояворовской и Новораздольской теплоэлектроцентралями во Львовской области, в препятствовании запуску отопительного сезона в городах, где находятся данные ТЭЦ. Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА.

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Согласно сообщению, по состоянию на 6 ноября большая часть работников ТЭЦ четвертый день работает над восстановлением теплоснабжения, однако представители владельцев ТЭЦ Андрей Гнатуш и Евгений Коза продолжают организовывать препятствия восстановлению поставки тепла и горячей воды жителям двух городов.

В частности, владельцы ТЭЦ не вернули контрольно-измерительное оборудование, которое было демонтировано, по словам работников, по указанию руководства компаний-владельцев ТЭЦ к моменту начала работы предприятия «Гарант Энерго М», которое по итогам конкурса, проведенного АРМА в середине сентября, является управляющим данными ТЭЦ.

По мнению АРМА, именно отсутствие этого оборудования остается ключевым препятствием в запуске отопительного сезона.

"Данное препятствование происходят несмотря на то, что на прошлой неделе представители собственников и работники Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ подписали меморандумы с мэрами городов, председателем областной администрации Львовской области, новым управляющим и АРМА, согласно которому представители владельцев ТЭЦ обязались сотрудничать с компанией-управляющим для обеспечения скорейшего запуска отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В частности, согласно условиям меморандумов, представители собственников ТЭЦ обязались содействовать управляющему - помочь восстановить утраченную техническую документацию и вернуть недостающее оборудование. Однако до сих пор этого так и не произошло.

В сообщении указано, что на данный момент управляющий собственными силами частично восстановил отсутствующую документацию, без которой невозможно запустить работу части оборудования ТЭЦ, и продолжает работу по восстановлению остальной документации.

Кроме того, управляющим завершены ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования ТЭЦ.

"На сегодня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют мероприятия по установлению местонахождения пропавшего оборудования", - говорится в сообщении АРМА.

Также АРМА отмечает, что на этой неделе благодаря сотрудничеству НАБУ, САП, местных органов власти и неравнодушных граждан было установлено местонахождение пропавшей газотурбинной установки.

Выяснено, что это критически важное оборудование находится на ремонте с мая этого года, что противоречит судебным решением об аресте и передаче этого оборудования в управление. Соответственно, без вмешательства НАБУ и АРМА эта газотурбинная установка и в дальнейшем находилась бы вне ТЭЦ, что значительно уменьшает мощность теплоцентрали и создает дополнительные риски в отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической и тепловой энергии предприятию «Гарант Энерго М», которое по итогам конкурса, проведенного АРМА в середине сентября, является управляющим Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ, владельцы которых подозреваются в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн.

23 октября НАК "Нафтогаз Украины" заключил договор о поставке природного газа по льготной цене с предприятием «Гарант Энерго М».

В январе этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц компаний «Энергия-Новый Раздол», «Энергия-Новояворовск» и «Энергия», учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи, по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн.

В конце августа этого года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о передаче во временное управление АРМА арестованных Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ.

Имущественные комплексы "Новораздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" были переданы в управление АРМА в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 12 июня.