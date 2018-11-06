Луганская ТЭС Ахметова из-за дефицита антрацитового угля перешла на газ

Поставки угля возможны только с территории России, поскольку Луганская ТЭС не соединена напрямую железнодорожными путями с другими областями Украины.

Луганская теплоэлектростанция (Счастье, Луганская область), которая принадлежит компании "ДТЭК Востокэнерго", начала использовать природный газ в качестве основного вида топлива вместо антрацитового угля из-за его дефицита на складах и невозможности поставки.

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Об этом на своей странице Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом с территории России. По этому поводу есть соответствующее решения правительства и НАК "Нафтогаз". Параллельно будем "выбивать" квоту на ввоз угля, как это было ранее, с территории Российской Федерации. Станция может работать как на угле, так и на газе, но уголь - дешевле. А это, разумеется, стоимость энергоносителей. Населения области это не коснется, тарифы останутся неизменными. Работаем над тем, чтобы удержать ситуацию", - написал он.

Поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС возможны только из России, и они были прекращены в середине октября из-за невыдачи квот на поставки угля шахтоуправлением "Обуховское" (Ростовская область, РФ), которое принадлежит энергохолдингу "ДТЭК".

Луганская ТЭС не соединена напрямую железнодорожными путями с другими областями Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, выделить Луганской ТЭС дополнительные средства для перехода с антрацитового угля на газ.

С августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области.

До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. После восстановления линий электропередач станция была подключена к объединенной энергосистеме. Однако из энергосистемы Украины по линии электропередач 110 кВ можно обеспечить для Луганской области только 60 МВт. То есть в случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля из ЮАР и США.

"ДТЭК Востокэнерго" - генерирующая компания, в состав которой входят "ДТЭК Кураховская ТЭС" (Курахово, Донецкая обл.) и "ДТЭК Луганская ТЭС" (Счастье, Луганская обл). Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - "ДТЭК Зуевская ТЭС", расположенной на временно неподконтрольной территории в городе Зугрэс (Донецкая обл.)

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.