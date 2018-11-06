Парадоксы украинского энергорынка удивили британских экспертов

В Украине атомные электростанции получают на 300% меньше денег за произведенную электроэнергию, чем электростанции, работающие на угле.

Евросоюз предоставляет Украине наибольшую среди стран-не членов ЕС помощь для атомных электростанций, но никакая внешняя помощь не может считаться эффективной, пока украинская атомная энергетика не получит полноценное финансирование за счет сбалансированного тарифа.

Об этом в своей авторской статье «Парадокс: ядерная энергия в Украине в три раза дешевле, чем угольная», опубликованной 4 ноября в издании EU Today, пишет британский журналист Гэри Картрайт.

Журналист обратил внимание, что внедрение мероприятий по повышению безопасности и эффективности работы АЭС Украины должно финансироваться и из собственных средств НАЭК "Энергоатом", но этого не происходит.

По его мнению, компания имеет потенциал для того, чтобы быть финансово успешной, поскольку ее доля на украинском рынке электроэнергии последовательно превышает 50% спроса, а на пиках потребления достигает 70%.

Также, средняя стоимость электроэнергии для украинских потребителей уже на уровне некоторых стран Восточной Европы, а рыночная цена продолжает расти. В последние годы Украина делает значительные усилия для реформирования своего энергетического рынка, чтобы привести его в соответствие с европейской моделью.

Однако, как пишет журналист, проблема заключается в том, что для вычисления цены на электроэнергию, которую производят АЭС, в Украине используются нерыночные методы. Это порождает парадокс, который заключается в том, что атомные электростанции получают на 300% меньше денег за произведенную электроэнергию, чем электростанции, работающие на угле.

Вспоминает в статье журналист и о формуле расчета цен на уголь, которая получила название «Роттердам+», и это формула, которая лежит в основе расчета тарифа на продажу электроэнергии угольных электростанций на украинском оптовом рынке.

Картрайт поясняет, что изначально формула «Роттердам+» была представлена как решение проблемы дефицита угля на украинских электростанциях. С помощью формулы «Роттердам+» предполагалось компенсировать потерю поставок угля с временно оккупированных территорий за счет импорта.

Журналист обращает внимание, что в Украине есть много как критиков этой формулы, так и сторонников.

Критики утверждают, что привязка цен на уголь к импортным ценам уже не является оправданной, поскольку Украина сегодня добывает во много раз больше собственного угля, чем покупает на внешнем рынке. И что основным бенефициаром формулы "Роттердам+" является крупнейшая частная компания по добыче угля и производства электроэнергии в Украине - ДТЭК.

В свою очередь сторонники формулы утверждают, что отмена "Роттердам+" дестабилизирует рынок электроэнергии в Украине. Такую же позицию занимает украинский регулятор.

Но пока идут эти споры, сектор ядерной энергетики в Украине вынужден работать в условиях сильного недофинансирования, поясняет журналист. Регулятор использует искусственно заниженную стоимость электроэнергии АЭС, чтобы компенсировать увеличение цен на электроэнергию тепловых электростанций, вызванное использованием формулы «Роттердам+».

С 1 октября текущего года тариф на продажу электроэнергии от атомных электростанций, установленный НКРЭКУ, составляет 1,7 евроцентов за 1 кВт-ч, а тариф для тепловых электростанций составляет 5,8 евроцентов за 1 кВт-ч., следовательно разница превышает 300%. В большинстве стран ЕС соответствующая разница не превышает 30%.

Британский журналист отмечает, что эта ситуация не может не беспокоить ЕС. Ведь энергетическая стратегия Украины на ближайшие 20 лет четко заявляет, что атомная энергетика будет оставаться основным производителем электроэнергии.

«Однако органы власти в Украине никак не могут дать ответ на вопрос: почему цена, которая платится за электроэнергию украинских АЭС, остается самой низкой в Европе? Сохранение такой ситуации способно свести на нет эффективность помощи Европейского Союза по повышению безопасности и надежности украинских атомных электростанций», - подводит итоги Гэри Картрайт в своей статье.

Гэри Картрайт – выпускающий редактор EU Today. В качестве журналиста специализируется на темах экологии, энергетики и вопросах обороны. Имеет более чем 10-летний опыт работы в качестве сотрудника в институтах ЕС, сотрудничал с политическими группами и депутатами Европарламента в различных областях политики.