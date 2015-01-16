Цена нефти Brent снова превысила $50 за баррель
15:24, 16 января 2015Энергетика
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,6%, до $50,07 за баррель.
REUTERS
Рост нефти происходит сегодня на фоне публикации январского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно из-за падения цен на нефть понизило прогноз по росту добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 350 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрьским прогнозом, передает ТАСС.
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Теперь эксперты МЭА ожидают, что рост добычи странами, не входящими в ОПЕК, в 2015 году составит 950 тыс. баррелей в сутки.
Ранее УНИАН сообщал, что цена нефти ОПЕК вчера поднялась выше $43 за баррель.
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