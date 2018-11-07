Цена импортного газа для Украины достигла рекордных 323 долларов

В сентябре средняя цена импортного газа составляла 304,4 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в октябре 2018 года составила 9059,13 грн, или 323,44 долл., за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 октября 2018 года, которая составляет 9059,13 грн, или 323,44 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре, впервые с апреля этого года, средняя цена импортного газа превысила 300 долл. за 1 тыс. куб. м.