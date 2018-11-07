Существующая цена на уголь достаточна для того, чтобы украинские шахты были рентабельными - нардеп Домбровский

По мнению депутата, ВР и правительство должны приложить усилия, чтобы с помощью государственных ассигнований решить социальные проблемы шахтеров, а в перспективе государственный угледобывающий сектор вывести на уровень прибыльности.

Исполняющий обязанности председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский считает, что существующая формула определения цены угля "Роттердам плюс" дает возможность отечественным угледобывающим предприятиям зарабатывать и инвестировать в модернизацию. Впрочем, для государственных шахт остается нерешенной проблема эффективности управления.

"Сегодня цена на уголь, и для государственных, и для негосударственных шахт одинакова. Очень жесткой критике подвергается так называемая формула "Роттердам плюс", которая для частных компаний дает возможность зарабатывать большие деньги. Которые, кстати, инвестируются в шахты. К сожалению, эта же формула для государственных шахт не дает возможности даже вовремя выплачивать заработную плату. Мы должны искать эти деньги в бюджете. То есть, много нюансов, которые мы должны, правительство должно предусмотреть, в первую очередь Министерство энергетики, что сделать для того в следующем году, чтобы государственные шахты стали рентабельными и прибыльными. Я думаю, что мы имеем на сегодняшний день цены на уголь достаточные для того, чтобы шахты были рентабельными и прибыльными. Просто менеджмент должен быть эффективным", - отметил Домбровский".

По мнению депутата, ВР и правительство должны приложить усилия, чтобы с помощью государственных ассигнований решить социальные проблемы шахтеров, а в перспективе государственный угледобывающий сектор вывести на уровень прибыльности.

"Ключевая рекомендация - мы должны принять государственный бюджет на 2019 год, учитывая ошибки, которые были созданы и приняты в бюджете 2018 года. В бюджете 2019 года должны быть предусмотрены средства на заработную плату. Мы должны сделать все для того, чтобы долгов по заработной плате перед шахтерами до конца этого текущего года не было, чтобы задолженность равнялась нулю. И в следующем бюджете были не только деньги на заработную плату, а были деньги на модернизацию, повышение безопасности работы шахтеров и повышение их эффективности работы. Тогда мы будем понимать, что мы имеем моральное право от государственных шахт требовать результатов эффективной работы", - подчеркнул и.о. председателя комитета ВР по ТЭК.