"Укрнафта" с начала года уплатила 11,6 миллиарда гривень налогов

В том числе, 1,1 миллиарда гривень уплачено в счет погашения просроченного налогового долга.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года уплатила налогов на сумму 11,6 миллиарда гривень, в том числе 1,1 миллиарда гривень в счет погашения просроченного налогового долга.

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Об этом сообщается в отчете компании за 9 месяцев 2018 года.

"Укрнафта" продолжает полностью выполнять текущие налоговые обязательства и одновременно платить налоговый долг. За 9 месяцев компания уплатила налогов на сумму 11,6 миллиарда гривень, в том числе 1,1 миллиарда гривень в счет погашения просроченного налогового долга", - говорится в отчете.

Отмечается, что, таким образом, на конец третьего квартала 2018 года просроченный налоговый долг компании составлял 10,7 миллиарда гривень. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности.

"В то же время, при отсутствии согласованного с правительством решения о погашении просроченного долга компания продолжает нести расходы на формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги прошлых периодов. За 9 месяцев этого года они составили 2,5 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз Украины" опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

Из-за отказа "Нафтогаза Украины" погашать долг перед "Укрнафтой" в размере 50 миллиардов гривень и сорванных в 2014-2015 годах по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров "Нафтогаза" аукционов по продаже нефти и газа, у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов.

В июле 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления компании гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

С тех пор "Укрнафта", по данным Государственной фискальной службы, входит в ТОП-5 лидеров по уплате налогов среди всех предприятий Украины.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что "Укрнафта" сможет погасить долги по налогам при условии, что "Нафтогаз Украины" начнет погашать свои долги перед компанией.

Кроме того, правление "Укрнафты" неоднократно предлагало план по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации. Однако "Нафтогаз Украины" и Кабмин отказываются его утверждать и требуют от ГФС описывать имущество компании в счет налогового долга.

В 2016-2017 годах суды Украины по иску "Укрнафты" принимали решения, обязывающие исполнительную службу взыскать с "Нафтогаза Украины" 2 миллиарда кубометров газа, а Фискальную службу – вписать в залог спорный объем газа. Однако осенью 2017 года Верховный суд Украины отменил определения судов низшей инстанций относительно списания 2 миллиарда кубометров природного газа в качестве налогового залога и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2018 года, рассматривая иск "Укрнафты" по-новому, Окружной административный суд Киева в рамках действующего законодательства снова обязал ГФС списать в налоговый залог спорные 2 миллиарда кубометров природного газа.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. ПАО "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".