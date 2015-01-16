«Энергоатом» возьмет у «Укрэксимбанка» кредит на $52,5 млн

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь в период с 16 февраля по 16 марта 2015 года. Ожидается, что сумма средств за пользование кредитными средствами составит 13,293 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» 14 января взял у «Укрэксимбанка» кредит на 750 млн грн сроком на один год.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.