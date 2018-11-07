Посол Польши заявил, что в интересах Киева и Варшавы не допустить реализации проекта «Северный поток-2»

Ян Пекло подчеркивает, что остановить реализацию «Северного потока-2» - это первоочередная задача для Польши.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло уверен, что в интересах Киева и Варшавы не допустить реализации проекта «Северный поток-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил в ходе конференции в Киеве.

«Сейчас у нас есть проблема – это «Северный поток-2». В интересах Украины, Польши и других стран не допустить реализации проекта», - отметил Пекло.

По его словам, остановить «Северный поток-2» - это первоочередная задача для Польши.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество приложить все усилия к запрету строительства газопровода «Северный поток-2».

1 ноября Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассматривает российский проект «Северный поток-2» не так критично, как Киев, и выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить наряду с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.