"Нафтогаз" хочет взыскать с Кабмина 6,6 миллиарда гривень компенсации

Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием не определил источники финансирования и порядок определения компенсации, которая предоставляется субъектам рынка газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратился в Хозяйственный суд Киева с просьбой взыскать в счет возмещения ущерба 6,634 миллиарда гривень компенсации с Кабинета министров.

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Об этом говорится в определении суда от 3 октября.

"В октябре 2018 года "Нафтогаз" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Кабинету Министров о взыскании в счет возмещения причиненного ущерба в размере 6,634 миллиарда гривень", - говорится в определении суда.

Также указано, что исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес "Нафтогазу" ущерб на указанную сумму.

Как сообщал УНИАН, 24 октября главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания планирует обнародовать исковые требования к правительству по сумме компенсаций расходов за поставки газа для нужд населения по льготной цене.

В то же время он назвал неправдой информацию о том, что компания требует от правительства 230 миллиардов гривень.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Нафтогаз" просит у Кабмина предусмотреть в госбюджете-2019 230 миллиардов гривень на поддержку собственной деятельности и компенсацию расходов по поставкам газа для населения.

23 января 2018 года "Нафтогаз" и его дочерняя газодобывающая компания "Укргазвыдобування" уже обращались в Кабмин с требованием выплатить им около 111 миллиардов гривень компенсации за то, что эти компании на протяжении двух лет выполняли убыточные для них и государства специальные обязательства на рынке газа, то есть поставляли газ для нужд населения через посредников – частные региональные газопоставляющие компании.

В компании также сослались на ряд выигранных судебных споров против Кабмина и решение суда, которое обязывает правительство разработать механизм определения компенсации и выплатить ее. Также руководство "Нафтогаза" раскритиковало действующий механизм спецобязательств на рынке газа и заявило, что текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства, она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.