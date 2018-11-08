Польша подписала с США многолетний контракт на поставки СПГ

Благодаря этому соглашению у компании будут регулярные, растущие поставки СПГ из США с 2019 года.

Польская PGNiG сообщила, что подписала с американской Cheniere контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, Польша получит 0,73 млрд куб. м газа в 2019-2022 гг. и еще 39 млрд куб. м в период с 2023-2042 гг.

Об этом сообщают "Ведомости".

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Благодаря этому соглашению у компании будут регулярные, растущие поставки СПГ из США с 2019 г., приводятся в сообщении слова председателя правления PGNiG Петра Войняка. По его словам, цена «конкурентоспособная». Однако она не раскрывается.

Как сообщалось, ежегодно Польская нефтегазовая компания будет покупать у американцев 2 млн тонн голубого топлива.