Давление на Укрэнерго назвали серьезным препятствием интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E

В данное время происходит процесс, направленный на то, чтобы сделать "Укрэнерго" еще одним департаментом в Министерстве энергетики и угольной промышленности, заявил Янез Копач.

Происходящее вокруг оператора украинской энергосистемы ДП «НЕК «Укрэнерго» — серьезное препятствие на пути к интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Об этом сказал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач в интервью Бизнес-Цензор.

«НЭК "Укрэнерго" – хорошая солидная компания. Она была на правильном пути в процессе присоединения к сообществу европейских операторов электросетей (ENTSO-E). Но в данное время происходит обратный процесс, направленный на то, чтобы сделать "Укрэнерго" еще одним департаментом в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Такой процесс нельзя себе вообразить ни в одной стране Европы. Это очень отрицательно влияет на репутацию Украины. Кроме того – это серьезное препятствие для того, чтобы синхронизировать украинскую энергосистему с европейской», — сказал Копач.

Как сообщалось, комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет замминистра энергетики и угольной промышленности М.Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии. В свою очередь в НЭК заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии.

Хозяйственный суд Киева 23 октября приостановил действие решения комиссии о делегировании полномочий по управлению делами предприятия М.Близнюку. Позже, 1 ноября, хозсуд удовлетворил ходатайство Минэнерго относительно отмены мер по обеспечению иска НЭК "Укрэнерго", которым было оспорено решение комиссии по реорганизации.

В ноябре начал работать наблюдательный совет Укрэнерго, который подтвердил полномочия нынешнего вр.и.о. Укрэнерго Всеволода Ковальчука.