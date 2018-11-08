Норвежские компании вложат в возобновляемую энергетику в Украине более 700 миллионов долларов

Одна из компаний собирается вложить в проекты украинской солнечной энергетики 274 миллион евро.

С 2015-го года в развитие возобновляемой энергетики в Украине был инвестирован один миллиард долларов, а только за последние 2 месяца стало известно о планах норвежских компаний вложить более 700 миллион долларов.

Об этом говорится в статье «Атлант расправляет плечики», опубликованной в журнале «Новое время».

Согласно данным экспертов Госагентства энергоэффективности, начиная с 2015-го в отечественную возобновляемую энергетику — солнечные и ветряные электростанции — зашло 1 миллиард долларов инвестиций.

«Особый интерес к отрасли проявляют норвежские компании, которые имеют опыт и технологическую экспертизу для работы на этом рынке. В сентябре одна из них, NBT, заявила о планах вложить 450 млн долларов в строительство 64 ветряных электроустановок в Херсонской области», - сообщает издание.

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Кроме этого, по их данным, норвежский инвестор Scatec Solar, который работает в сегменте солнечной энергетики, собирается вложить в проекты украинской солнечной энергетики 274 млн евро.

«Украинская экономика движима позитивным импульсом и имеет большие амбиции для продолжения роста, о чем свидетельствуют свежие макроэкономические данные. Мы планируем наращивать портфель инвестиций на этом растущем рынке», - указал в письме журналу Миккель Торуд, финансовый директор Scatec Solar.

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