Выгоду от формулы "Роттердам+" получают частные холдинги, а не госшахты – эксперт

По его словам, государственные шахты находятся в коме и с помощью высокой цены угля их уже не реанимировать.

Выгоду от формулы "Роттердам+", согласно которой стоимость угля в тарифах на электроэнергию стала рассчитываться на основе европейского индекса API2, получают только частные угольные холдинги, а не государственные шахты.

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Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

"Цена угля "Роттердам+" имеет минимальное значение для государственных шахт, так как чтобы иметь от этого выгоду, надо продавать уголь. Даже цена "Пенсильвания+" им уже не поможет, потому что продажи угля низкие, а постоянные затраты высокие. Но выгоду от высокой цены угля "Роттердам+" получают частные шахты, которые добывают более 90% угля, их имена вы знаете", - отметил эксперт.

Он сообщил, что большая часть затрат шахт - постоянные. Например, зарплаты и электроэнергия составляют более 50% всех затрат. В то же время госшахты в последние годы существенно снизили добычу угля. Так, в прошлом году на госшахтах добыча угля снизилась на 25%, а в этом году происходит снижение еще более чем на 10%.

"Думаю, по итогам года может быть и 15%. Итак, только за 2017-2018 годы добыча угля госшахтами сократилась на треть (красноречивые результаты). Государственные шахты добывают менее 10% всего угля", - отметил Герус.

По его словам, спасти госшахты смогли бы только инвестиции в виде дотаций из бюджета, а не высокая цена на уголь.

"Государственные шахты в коме, прямолинейным способом посредством высокой цены угля их уже не реанимировать. Если есть желание восстанавливать добычу государственного угля, то только путем инвестиций в виде дотаций из бюджета. Хотя, несмотря на результаты последних трех лет, очень сомневаюсь, что эта управленческая команда способна это сделать. И не исключаю, что убыточные государственные шахты держат только для оправдания высокой цены угля, от которой выигрывают частные угольные холдинги", - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Кабмин дополнительно выделил 500 миллионов гривень на обеспечение выплат зарплат шахтерам государственных шахт.

В государственном бюджете на 2018 год Кабмин предусмотрел 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривень за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).

Справка УНИАН. Формула "Роттердам+" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля.