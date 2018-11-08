ДТЭК закупил 80 тысяч тонн антрацита в Роттердаме

Таким образом компания обеспечивает бесперебойную работу ДТЭК Криворожской ТЭС во время осенне-зимнего периода.

ДТЭК приобрел 80 тысяч тонн южноафриканского антрацита в Роттердаме, который направят на склады ДТЭК Криворожской ТЭС. Судно с углем ожидают в Украине в конце ноября.

Таким образом ДТЭК обеспечивает бесперебойную работу ДТЭК Криворожской ТЭС в энергосистему Украины во время осенне-зимнего периода.

"Благодаря переводу блоков Приднепровской ТЭС с антрацита наиспользование газового угля, ДТЭК сократит потребление антрацита на 30% в этом году по сравнению с прошлым. Сейчас мы разрабатываем проект перевода блока Криворожской ТЭС на уголь марки Г, который добывается в Украине. Мы рассчитываем перевести как минимум один блок Криворожской ТЭС на газовый уголь уже в следующем году. Это еще больше снизит нашу зависимость от импортного топлива", - подчеркнул директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

По состоянию на 12:00 8 ноября ДТЭК Криворожская ТЭС работает в штатном режиме, на складах – 102 тыс. т угля. В работе на станции энергоблок №1 и №5, с общей нагрузкой 341 МВт.

При этом в ДТЭК отмечают, что продолжают программу снижения зависимости в импортном угле. В частности, компания переводит антрацитовые блоки ДТЭК Приднепровской ТЭС с антрацита на украинский газовый уголь, что уже позволило сократить потребность в импортном антраците на 0,7 тыс. тонн. В ноябре в энергосистему был включен третий по счету энергоблок ДТЭК Приднепровской ТЭС, который компания модернизировала на сжигание газового угля. Четвертый по счету энергоблок ДТЭК планирует запустить к концу года.