НАБУ продолжает расследование формулы Дюссельдорф+

Детективы НАБУ продолжают досудебное расследование в уголовном производстве относительно законности установления в течение 2016-2017 годов регулируемой цены (формулы Дюссельдорф+) на природный газ.

Об этом говорится в официальном ответе НАБУ на запрос канала Эспрессо.

"Сейчас досудебное исследование продолжается, никакому лицу о подозрении не сообщалось. Одновременно предоставить информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в НАБУ.

В НАБУ также отмечают, что факт расследования никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия.

Напомним, НАБУ проводит досудебные расследования по установлению цен на уголь и цен на газ, которые регулируются формулами Роттердам+ и Дюссельдорф+ соответственно.

Привязка цены энергоресурсов в международных цен является требованием МВФ. Так, ради получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда правительство согласился на его требование относительно повышения стоимости газа для населения с 1 ноября на 23,5%.