Украина прекратила закачку газа в хранилища перед началом отопительного сезона

По данным пресс-службы, к началу сезона отбора удалось накопить рекордный за последние 6 лет объем газа в подземных хранилищах.

Государственная компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» 7 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, который предполагает только отбор «голубого» топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.

Об этом свидетельствуют данные «Укртрансгаза».

Согласно данным госкомпании, 7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 7 ноября было закачано 0,23 млн куб. м газа при отборе 1,8 млн куб. м., а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м.

В пресс-службе "Укртрансгаза" корреспонденту УНИАН уточнили, что к началу сезона отбора удалось накопить рекордный за последние 6 лет объем газа в ПХГ.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" заявила, что объема природного газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».