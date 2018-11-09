"Укртрансгаз" подал газ на две арестованные ТЭЦ депутатов Дубневичей во Львовской области

Управляющие двумя арестованными ТЭЦ подали все необходимые документы.

Оператор газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз" подала газ на арестованные Новораздольскую и Новояворовскую ТЭЦ во Львовской области, владельцы которых подозреваются в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн, и которыми по итогам конкурса, проведенного Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) в середине сентября, управляет предприятие "Гарант Энерго М", сообщает пресс-служба компании.

"После сегодняшней встречи с участием представителей "Укртрансгаза", АРМА, "Гарант Энерго М" - "Укртрансгаз" смог подать газ на указанные ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Также указано, что это стало возможным после предоставления «Гарант Энерго М» всего необходимого пакета документов, как того требует кодекс ГТС для подключения нового потребителя к системе ГТС Украины.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической и тепловой энергии предприятию «Гарант Энерго М».

23 октября НАК "Нафтогаз Украины" заключил договор о поставке природного газа по льготной цене с предприятием «Гарант Энерго М».

В январе этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц компаний «Энергия-Новый Раздол», «Энергия-Новояворовск» и «Энергия», учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи, по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн.

В конце августа этого года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о передаче во временное управление АРМА арестованных Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ.

Имущественные комплексы "Новораздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" были переданы в управление АРМА в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 12 июня.