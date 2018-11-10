Суд в Швейцарии по иску "Нафтогаза" запретил операторам "Северного потока" платить "Газпрому"

В результате судебного решения "все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов".

Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") совершать любые выплаты "Газпрому".

Об этом российская компания сообщила в пятницу, 9 ноября, в проспекте к выпуску еврооблигаций, передает dw.com.

Решение принято в качестве временных обеспечительных мер по иску украинской компании "Нафтогаз".

В результате судебного решения "все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В начале июля 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивает свои денежные требования в около 12 млрд долл., не считая процентов.