Николаевская область представила в Бельгии потенциал региона по развитию биоэнергетики

В регионе есть ресурсная база для предприятий по переработке отходов агропромышленного комплекса, развитием биоэнергетики в области заинтересовались как потенциальные инвесторы, так и европейские компании, которые работают в сфере биотехнологий, заявил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир.

Делегация от Николаевской области представила в Бельгии на международной конференции "Совершенствование и стимулирование европейской биоэкономики" инвестиционный потенциал региона.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир.

Вместе с ним на конференцию по поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко приехали первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Бонь, президент Николаевской региональной торгово-промышленной палаты Игорь Катвалюк и другие представители области. Они рассказали о планах по созданию новых предприятий по переработке отходов агропромышленного комплекса.

"Сегодня Николаевская областная государственная администрация всерьез рассматривает возможность развития биоэкономики в регионе, одним из ключевых элементов которой является именно биоэнергетика. Тем более, что Николаевщина как площадка для реализации проектов и создания профильных предприятий привлекла значительный интерес со стороны участников конференции. Среди них – профильные инвестиционные фонды и высокотехнологичные компании, работающие в сфере биотехнологий и биоэнергетики", – отметил Кушнир.

Финансирование для таких проектов согласился предоставить Европейский банк реконструкции и развития, сообщил он.

"В прошлом месяце представители ЕБРР официально объявили о планах банка инициировать в 2019 году масштабную специализированную программу по биоэнергетике. Эта программа предусматривает финансирование ЕБРР 10–15 крупных проектов в сфере биоэнергетики. Ориентировочный объем финансирования программы достигнет €70–80 млн. На сегодня проблема переработки отходов агропромышленного комплекса является актуальной для Николаевщины. Ведь сейчас, по официальным данным, только 1% отходов продукции сельского хозяйства области используется в переработке", – подчеркнул замглавы области.

Он добавил, что в регионе для организации перерабатывающих предприятий есть мощная сырьевая база.

"При этом перспектива привлечения финансирования со стороны ЕБРР, безусловно, значительно увеличивает привлекательность реализации подобных проектов как для разработчиков биотехнологий, так и для потенциальных инвесторов. Дополнительную уверенность в правильности выбранного нами направления добавляет и то, что данный тезис нашел свое подтверждение в ходе переговоров николаевской делегации с представителями таких известных на рынке биотехнологий иностранных компаний, как Ecosinth, Cea tech, Global Industral Dynamycs NNFCC, Toulouse White Biotechnology и так далее", – написал Кушнир.

Делегация Николаевской области посетила бельгийское предприятие BIOBASE Europe pilot plant, обладающее уникальными возможностями масштабирования биотехнологических процессов, добавил он. Компания является партнером многих профильных программ ЕС в сфере биоэнергетики, там представители ОГА ознакомились с производственными мощностями и обсудили с менеджментом наиболее перспективные пути дальнейшего сотрудничества. Также представители ОГА встретились с заместителем директора бельгийского правительственного института "Агентство по инвестициям и торговле Фландрии".

"Руководство Николаевской ОГА всегда ставит своей целью поиск дополнительных ресурсов для развития региона и поиск их не там, где все уже привыкли, а по новым, перспективным направлениям. Биоэнергетика – именно такое перспективное направление, которое уже через пять лет может стать одним из ключевых трендов в мире. И тот регион, который ранее других включится в работу по такому направлению, получит больше преимуществ в краткосрочном будущем. Впереди много работы, и основная задача, которую перед собой ставят члены нашей делегации, – вернувшись на Николаевщину, донести до наших предпринимателей все наработки, полученные во время вышеупомянутой конференции, объяснить перспективы и преимущества биотехнологий, чтобы они уже сами включались в налаживание связей и воплощение наработок в этом перспективном направлении", – заявил Кушнир.