Министр энергетики США о "Северном потоке-2": РФ имеет историю отключений газоснабжения

Среди альтернатив он назвал продажу американского сжиженного газа, строительство Трансадриатического газопровода, а также развитие LNG-терминалов в Хорватии, Румынии, Польши и Италии.

Незначительное количество государств ЕС, которые стремятся к реализации российского проекта "Северный поток-2", должны понимать коммерческую нежизнеспособность этого проекта.

Об этом 10 ноября в ходе визита в Украину заявил министр энергетики США Рик Перри, передает "Радио Свобода".

"Мы считаем очень важным, чтобы страны-члены Европейского союза понимали, что РФ имеет историю отключения поставок газа, и то, что альтернативные источники поставок важны для будущего развития Европы.

Конечно, это понимает и Украина, и кто-либо", - подчеркнул Перри, отвечая на вопрос о шансах на блокирование "Северного потока-2".

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Среди альтернатив он назвал продажу американского сжиженного газа, строительство Трансадриатического газопровода, способного транспортировать в Европу каспийский газ, а также развитие LNG-терминалов в Хорватии, Румынии, Польше и Италии.

Как сообщалось, часть членов Европарламента призывают канцлера Германии Ангелу Меркель изменить политику в отношении немецко-российского газопровода "Северный поток-2".

В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, говорится, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает ЕС.

В обращении политики отмечают, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую зависимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС.

Украинские депутаты поддержали европарламентариев в обращении к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом пересмотреть политику немецкого правительства по поддержке строительства "Северного потока-2".