Цены на нефть снова упали ниже $50

К 8.45 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,39 до $49,78 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,35 до $48,34, сообщает Reuters.

Цены на новое жилье в Китае в прошлом году снизились в среднем на 4,3 процента в 68 из 70 крупнейших городов, где отслеживаются цены. Во вторник Китай опубликует отчет о ВВП в четвертом квартале, рост которого, по мнению аналитиков, замедлился до 7,2 процента. За прошедший год рост ВВП, вероятно, был ниже цели правительства 7,5 процента и был самым медленным за 24 года.

В Европе главным событием недели будет совещание Европейского центробанка, которое состоится в четверг. Аналитики почти уверены, что на совещании ЕЦБ объявит о начале приобретения гособлигаций, которое может вызвать укрепление доллара по отношению к евро и усилить давление на цену нефти.

"На этой неделе сырьевые рынки будут испытывать влияние валютных рынков и ожиданий "количественного смягчения" ЕЦБ", - говорится в отчете банка ANZ.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: 30 долларов за нефть – не так уж невозможноПо мнению аналитиков, цены на нефть начнут расти после падения ниже $50 за баррель, но многие отмечают, что в долгосрочной перспективе цены будут ниже, чем в последние годы.

"Мы не согласны с теорией, что нефть может торговаться по $20 за баррель. Цена на короткое время может упасть до $30 за баррель, но затем она вырастет. До конца десятилетия цены будут держаться в диапазоне $60-80", - говорится в отчете аналитической фирмы Facts Global Energy (FGE).

Американские рынки в понедельник закрыты по случаю национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга.