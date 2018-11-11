США готовы помогать развитию энергетической инфраструктуры Украины

Он отметил, что важно обеспечить экономическую свободу в Украине, но не конкретизировал свое мнение.

Министр энергетики США Рик Перри заявляет, что американские частные компании и правительственные структуры готовы быть партнерами, чтобы помогать развитию энергетической инфраструктуры Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине, об этом Перри сказал сегодня американским журналистам во время возложения цветов в знак чествования Героев Небесной Сотни в Киеве.

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"Первое, позвольте мне сказать, что это большая честь стоять здесь возле этого мемориала. Цена свободы иногда очень высока. И украинские патриоты, чьи фото мы видим на этой стене, заслуживают чествования пожизненно. Один из способов почтить их память - это, чтобы в Украине главенствовала экономическая свобода. И один из лучших способов и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине. И нашей целью в этом визите является передать украинскому правительству, что есть как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры Соединенных Штатов, которые готовы быть долговременными партнерами на этом пути", - заявил Перри.