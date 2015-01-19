"Газпром" намерен закрыть свое представительство в Беларуси

10:22, 19 января 2015
Энергетика
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Ликвидация минского представительства "Газпромом" не комментируется.

«Газпром» может закрыть свое представительство в Минске / Фото УНИАН

Совет директоров "Газпрома" 29 января т.г. рассмотрит вопрос ликвидации представительства компании в Минске, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании.

Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от РоссииВ "Газпроме" ликвидацию минского представительства не комментируют.

Представительство "Газпрома" в Белоруссии было открыто в Минске в декабре 1998 года. Целью работы представительства является защита и представление интересов ОАО "Газпром" и его дочерних компаний  на территории Беларуси.

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