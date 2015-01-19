"Газпром" намерен закрыть свое представительство в Беларуси
10:22, 19 января 2015Энергетика
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Ликвидация минского представительства "Газпромом" не комментируется.
«Газпром» может закрыть свое представительство в Минске / Фото УНИАН
Совет директоров "Газпрома" 29 января т.г. рассмотрит вопрос ликвидации представительства компании в Минске, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании.
Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от РоссииВ "Газпроме" ликвидацию минского представительства не комментируют.
Представительство "Газпрома" в Белоруссии было открыто в Минске в декабре 1998 года. Целью работы представительства является защита и представление интересов ОАО "Газпром" и его дочерних компаний на территории Беларуси.
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