«Нафтогаз» опровергает информацию об остановке поставок российского газа в ЕС

Транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины осуществляется в нормальном режиме, а информация о его прекращении, распространённая в ряде СМИ, не соответствует действительности, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

«Информация об остановке поставок российского газа в ЕС через Украину, распространенная в ряде СМИ, базируется на статьях 2009 года и не имеет отношения к текущему году. По состоянию на 2015 год нештатных ситуаций с поставками российского газа в украинскую ГТС не происходило», - отмечают в «Нафтогазе».

Читайте такжеКоболев о транзите российского газа через Турцию: «это лишь политический блеф»Согласно данным «Нафтогаза», по состоянию на 17 января в Украину поступает 154 млн куб. м российского газа в сутки, а в точках выхода показатель составляет 140 млн куб. м в сутки.