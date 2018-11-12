Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 945 МВт.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от энергосети шестой энергоблок для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

«11 ноября 2018 года в 00:01 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 945 МВт.

«Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Южно-Украинская АЭС подключила к сети третий энергоблок.