В США заявили, что Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2"

США очень четко выражают свое несогласие со строительством второй нитки газопровода "Северный поток" и "Турецкого потока".

Соединенные Штаты Америки придерживаются своей линии относительно несогласия со строительством "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Об этом на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил министр энергетики США Рик Перри.

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"США очень четко выражают свое несогласие со строительством второй нитки газопровода "Северный поток" и "Турецкого потока". Причины этого ясны: граждане Европы и Украины не должны стать заложниками поставок энергоносителей из одного источника", - сказал он.

Как известно, ранее Перри заявил, что незначительное количество государств ЕС, которые стремятся к реализации российского проекта "Северный поток-2", должны понимать коммерческую нежизнеспособность этого проекта.