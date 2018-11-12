США поддерживают разделение "Нафтогаза"

Министр энергетики Перри подчеркнул, что США поддерживают усилия компании по разделению добычи и распределения газа, а также либерализации рынка электроэнергии.

Соединенные Штаты Америки поддерживают ряд инициатив Украины, направленных на повышение прозрачности энергетического рынка, среди которых - идея о разделении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Мы хотели бы поддержать усилия "Нафтогаза" относительно разделения добычи и распределения газа, либерализации рынка электроэнергии и повышение прозрачности работы в этой отрасли", - сказал он.

Также министр положительно отозвался о новых инициативах Украины относительно открытия геологических данных о местах будущей добычи газа и нефти, а также упрощения лицензирования недропользования.

"Все эти недавние мероприятия посылают действительно позитивное сообщение как правительству США, так и частному сектору США, а также вашим европейским коллегам. Это сообщение состоит в том, что Украина очень серьезно относится к процессам реформирования и созданию центра энергетических ресурсов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июля наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) согласовали дорожную карту сотрудничества с целью выделения функции оператора ГТС Украины в начале 2020 года.

В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании компании "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент "Нафтогаза" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Также "Нафтогаз" привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение компании PwC.

В "Нафтогазе" считают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

Вопрос передачи транзитного контракта новому оператору был важен для проведения реформы разделения "Нафтогаза" и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.