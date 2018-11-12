Украина начала сокращать запасы газа в хранилищах

По состоянию на 10 ноября украинские газовые хранилища заполнены на 55,46%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября) сократились на 0,2%, или на 30,1 миллиона кубометров - до 17,165 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 10 ноября запасы газа в ПХГ составляют 17,165 миллиарда кубометров, что на 2,6% больше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,74 миллиарда кубометров).

Среднесуточный отбор газа с 7 по 10 ноября составил 7,59 миллиона кубометров.

С начала ноября Украина импортировала 339,27 миллиона кубометров газа. В частности, 198,1 миллиона кубометров - из Словакии, 111,1 миллиона кубометров - Венгрии, 30 миллионов кубометров - Польши.

Собственная добыча с начала ноября составила 583,7 миллиона кубометров, а транзит - 2,1 миллиарда кубометров.

Отмечается, что по состоянию на 10 ноября украинские газовые хранилища заполнены на 55,46%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".