Украина видит возможности для сотрудничества с США в энергетике – Гройсман
12:53, 12 ноября 2018Энергетика
229 1
Это касается добычи украинского газа, управления газотранспортной системой, атомной энергетики и других направлений.
Рик Перри и Владимир Гройсман / REUTERS
Украина видит ряд возможностей для углубления сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в энергетической сфере.
Читайте такжеСША поддерживают разделение "Нафтогаза"
Об этом во время встречи с министром энергетики США Риком Перри заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной. Это касается добычи украинского газа, управления газотранспортной системой, атомной энергетики и других направлений", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров. Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter