Украина видит возможности для сотрудничества с США в энергетике – Гройсман

Это касается добычи украинского газа, управления газотранспортной системой, атомной энергетики и других направлений.

Украина видит ряд возможностей для углубления сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в энергетической сфере.

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Об этом во время встречи с министром энергетики США Риком Перри заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной. Это касается добычи украинского газа, управления газотранспортной системой, атомной энергетики и других направлений", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров. Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.