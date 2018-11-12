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Украина видит возможности для сотрудничества с США в энергетике – Гройсман

12:53, 12 ноября 2018
Энергетика
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Рик Перри и Владимир Гройсман / REUTERS

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Об этом во время встречи с министром энергетики США Риком Перри заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной. Это касается добычи украинского газа, управления газотранспортной системой, атомной энергетики и других направлений", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров. Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

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Теги: #Гройсман#реформирование Нафтогаза#Украина и США