В США заявили, что ни одна нация не должна доминировать в поставках газа в Европу

США поддерживают меры европейских стран по диверсификации поставок ресурсов, что впоследствии должно привести к сокращению зависимости от российских энергоресурсов.

Соединенные Штаты Америки не поддерживают строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" и выступают за диверсификацию источников энергоресурсов, так как ни одна нация не должна доминировать в поставках газа в Европу, заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с депутатами Верховной Рады.

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"Мы считаем, что ни одна нация не должна доминировать в поставках газа в Европу в целом и в каждую страну. Мы, конечно, считаем, что ни одна страна не должна использовать это доминирование для того, чтобы создавать давление или принуждать другие страны, как это пытается делать Россия по отношению к Украине", - сказал Перри.

Он отметил, что США поддерживают меры европейских стран по диверсификации поставок ресурсов, что впоследствии должно привести к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, тогда как строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" поставят страны Европы в зависимость перед Россией.

Перри также подчеркнул, что граждане Украины могут рассчитывать на США как на ответственного энергетического партнера.

"Сегодня гражданам Украины я хочу сообщить, что вы можете рассчитывать на Соединенные Штаты как на ответственного энергетического партнера и на друга, который содействует вашему и нашему общему процветанию", - сказал Перри.

Также министр энергетики подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"От имени президента Дональда Трампа я еще раз хочу подтвердить нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать настаивать на выполнении Минских соглашений, и будем работать над тем, чтобы Россия выполняла обязательства согласно этим договоренностям", - сказал Перри.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. По данным "Газпрома", обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.